В майские праздники на городском пруду Екатеринбурга пройдут соревнования среди лучших яхтсменов страны

С 29 апреля по 1 мая на городском пруду Екатеринбурга пройдет открытый чемпионат города по парусному спорту в классе яхт SB20. Чемпионат является первым этапом Кубка уральских озер. Организаторами регаты выступают АНО спортивный клуб «Повелитель паруса» и уральский девелопер «Атомстройкомплекс», акционер компании Павел Кузнецов — чемпион мира в классе SB20 2014 года, а также чемпион мира в классе Melges 32 в 2017, 2018 и 2021 годах, чемпион Европы в матчевых гонках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Предоставлено компанией «Атомстройкомплекс» Фото: Предоставлено компанией «Атомстройкомплекс» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Предоставлено компанией «Атомстройкомплекс» Фото: Предоставлено компанией «Атомстройкомплекс»

Гонки в майские праздники будут проходить от Макаровского моста до Плотинки, выход на воду запланирован с причала Октябрьской площади.

По словам президента АНО спортивный клуб «Повелитель паруса» и организатора чемпионата Евгения Неугодникова, участие в чемпионате примет 21 команда — это и начинающие спортсмены, и мастера спорта, чемпионы России и мира. «Предсказать, кто победит в соревнованиях практически невозможно. Окружающая пруд застройка влияет на направление и порывы ветра, что в сочетании с небольшим размером акватории усложняет управление судном», — рассказал господин Неугодников. Он добавил, что в этом году чемпионат посвящен предстоящему 300-летих города.

В субботу, 29 апреля, с 13:00 до 17:30 состоятся тренировочные заезды и гонки юниоров. С 17:45 до 18:55 пройдут прогулочные заезды победителей розыгрыша поездок.

В воскресенье, 30 апреля с 10:00 до 17:00 — гонки, в 13:00 — торжественное открытие чемпионата.

В понедельник, 1 мая, с 10:00 до 17:00 также будут проходить гонки, а в 18:00 — торжественное закрытие чемпионата и награждение победителей.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте