Экс-начальник краевого центра противодействия экстремизму заявился на праймериз «Единой России»

Бывший начальник центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю Антон Мелюхин заявился на предварительное голосование «Единой России» по довыборам в Пермскую думу по округу №5. Об этом сообщает региональное отделение партии власти в телеграм-канале. Как утверждают в реготделении, сейчас господин Мелюхин работает директором по развитию предприятия, занимающегося производством реагентов для нефтегазодобывающей промышленности. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет об АО «Полиэкс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: региональное отделение партии «Единая Россия» Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

Предварительное электронное голосование запланировано на 22–28 мая. По его итогам «Единая Россия» выдвинет кандидатов на выборы.

Мандат по округу №5 стал вакантным в результате досрочного прекращения полномочий депутата Сергея Захарова. В прошлом году он уехал в Германию изучать немецкую литературу и культуру. Находясь в Германии, господин Захаров опубликовал в соцсетях несколько постов с критикой специальной военной операции на Украине, после чего был исключен из фракции «Единой России» в городской думе. На апрельском пленарном заседании дума поддержала заявление депутата о досрочном прекращении полномочий.