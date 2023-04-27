Агрокомплекс «Камышеватский» взыскал с концерна «Покровский» 241 млн рублей за поставку пшеницы

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с ООО Торговый дом «Концерн "Покровский"» в пользу ООО «Агрокомплекс "Камышеватский"» 241 млн руб. задолженности по договору поставки пшеницы в 2021 году. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Договор поставки пшеницы был подписан между сторонами судебного спора в июле 2021 года. По договору поставщик (ООО «Агрокомплекс "Камышеватский"») обязался поставить урожай пшеницы 2021 года. Срок оплаты по дополнительному соглашению — 1 октября 2022 года. Истец указал, что исполнил в полном объеме свои обязательства по поставке товара с июля 2021 года по май 2022 года.

Покупатель с июля 2021 года по декабрь 2022 года перечислил поставщику 453,6 млн руб., задолженность по договору составила 216 млн руб. Долг истец подтвердил актом сверки, подписанным обними сторонами.

«Доказательств оплаты поставленного товара ответчик в материалы дела не представил, вследствие чего арбитражный суд считает исковые требования о взыскании основного долга обоснованными»,— говорится в решении суда.

В пользу ООО «Агрокомплекс "Камышеватский"» суд взыскал с ООО Торговый дом «Концерн "Покровский"» 216 млн руб. основного долга, а также 25 млн руб. неустойки.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агрокомплекс "Камышеватский"» зарегистрировано в 2013 году в Ейском районе (село Кухаривка). Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Головная компания — ООО «Агрофирма "Должанская"», управляющий — Иван Лория. Выручка за 2021 год составила 1,1 млрд руб., прибыль — 433,3 млн руб. Уставный капитал — 20 тыс. руб. ООО Торговый дом «Концерн "Покровский"» зарегистрировано в 2012 году в станице Каневская. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном. Бенефициар — Аркадий Чебанов. Выручка компании за 2021 год составила 19,7 млрд руб., прибыль — 105,6 млн руб. Уставный капитал — 20 тыс. руб.

Тат Гаспарян

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