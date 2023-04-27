В Краснодарском крае выдали 7,5 тысячи автокредитов в начале 2023 года

Краснодарский край стал одним из лидеров в стране среди регионов по количеству выданных автокредитов. В первом квартале 2023 года на Кубани выдали 7,5 тыс. автокредитов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего в I квартале 2023 года в России выдано 167,9 тыс. автокредитов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель вырос на 16,8%. Помимо этого в список регионов — лидеров по выданным автокредитам попали Москва (этот показатель составляет 10,5 тыс.), Московская область (9,6 тыс.), Республика Татарстан (8,8 тыс.) и Санкт-Петербург (8,5 тыс.).

Олег Исаев

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