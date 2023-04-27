СКР возбудил уголовное дело после взрыва в Павловске Ленинградской области

В связи со взрывом, который произошел ночью 26 апреля в городе Павловске Ленинградской области, Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). На месте работают следователи и специалисты, они устанавливают мощность взрыва в тротиловом эквиваленте, а также изымают предметы, которые представляют интерес для расследования.

В пресс-службе СКР «Ъ» сообщили, что неустановленное устройство сработало возле котельной, в результате было повреждено основание трубы сооружения, а также крыша и фасад находящегося поблизости здания конноспортивного клуба «Ковбой».

Директор клуба Вероника Наумова пояснила корреспонденту «Ъ», что никто из сотрудников и животных не пострадал, однако ущерб еще предстоит установить. Сейчас сложно сказать, подлежит ли ремонту поврежденное полотно тента манежа. Госпожа Наумова отметила, что полная замена полотна, по прикидкам, может обойтись в 300 тыс. руб.

«Сейчас летний сезон — ничего страшного не должно произойти, если не будет сильных порывов ветра, но в любом случае со временем ситуация усугубится»,— сказала начальница клуба.

Живущий неподалеку местный житель Валерий Соколов рассказал «Ъ», что слышал громкий звук взрыва. «У меня была открыта балконная дверь, и это было очень громко. Вибрация стекол добавляла эффекта. Страшновато было»,— сказал он. Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Брилль также подтвердил «Ъ», что звук был настолько мощный, что его было слышно даже на улице Крыленко в Невском районе города. «Все-таки расстояние большое, но я офицер запаса, и думаю, что вряд ли мог ошибиться».

Глава Пушкинского района Санкт-Петербурга Андрей Чапуров сообщил у себя в Telegram-канале, что ситуация находится на особом контроле администрации.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург