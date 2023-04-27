В Севастополе не выявили нарушений при задымлении Инкермана дымом от завода стройматериалов

Севприроднадзор провел забор проб воздуха в районе завода стройматериалов в Инкермане и не выявил превышения концентрации загрязняющих веществ. Об этом сообщил и. о. замглавы города Евгений Горлов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал и.о. замглавы Севастополя Евгения Горлова Фото: Telegram-канал и.о. замглавы Севастополя Евгения Горлова

Проверка была проведена после массовых жалоб местных жителей на регулярные выбросы дыма, осуществляющиеся на территории предприятия. Как ранее сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев, завод незаконно сжигает строительные отходы по ночам.

Жители города продолжают испытывать дискомфорт из-за обильного задымления района.

«В связи с этим мы продолжаем совместную с Роспотребнадзором работу с целью фиксации фактов выбросов для принятия мер в отношении предприятий, деятельность которых оказывает влияние на здоровье жителей»,— говорится в сообщении.

Господин Горлов отметил, что по данному вопросу налажено взаимодействие с прокуратурой Севастополя.

Анастасия Донскова

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