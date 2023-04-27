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«Ростелеком» и «Магнит» будут совместно развивать цифровые решения для ритейла

«Ростелеком», крупнейший интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и федеральная розничная сеть «Магнит» создают технологическую лабораторию B2E TechLab для запуска новых цифровых решений и продуктов в сфере ритейла.

B2E TechLab (businesstoenterprise, сегмент крупного бизнеса) — это новый формат технологического партнерства, ориентированный на конкретную индустрию. Ритейл стал первой отраслью, в которой «Ростелеком» запускает подобные проекты. На площадке лаборатории будет работать интегрированная команда специалистов «Ростелекома» и «Магнита».

Лаборатория будет определять и тестировать перспективные инициативы и разработки, необходимые для развития бизнеса «Магнита», ускорит внедрение технологий в операционные процессы компании и позволит обогатить данными геоинформационные системы партнеров. В периметр проекта также войдут исследование рынка, разработка документации и поддержка обучения сотрудников, внедряющих новые решения с использованием ИТ- и телеком-инфраструктуры «Ростелекома».

«Глубокое понимание отраслевых потребностей остается важнейшим фактором долгосрочных и доверительных отношений с клиентами, превращая их во взаимовыгодное партнерство. Особенно важно, что первые технологические лаборатории мы запускаем в ритейле — отрасли, которая очень быстро меняется и непрерывно внедряет инновации. Доверительное партнерство позволит наполнить рынок национальными продуктами и решениями, обеспечивающими технологический суверенитет отрасли и страны», — отметил Алексей Подрябинников, вице-президент, директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелекома».

«Сотрудничество с “Ростелекомом” позволит нам совместно определять точки роста за счет исследования технологических трендов, фокусироваться на потребностях бизнеса, снижать стоимость и повышать качество поиска решений, развивать технологический суверенитет и компетенции своих команд. Ритейл — высокотехнологичный бизнес, и все решения, которые мы внедряем, в конечном счете направлены на улучшение предложения товаров и сервисов для наших покупателей», — прокомментировал Руслан Исмаилов, заместитель генерального директора розничной сети «Магнит».

ПАО «Ростелеком»

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