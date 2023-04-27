Жители Сибири назвали достойной пенсию около 46 тыс рублей

Сибиряки считают достойным уровнем пенсию в размере 46 тыс. руб., что почти на 2 тыс. больше, чем называлось годом ранее.

Жители Красноярска считают оптимальным уровнем пенсии – 46,8 тыс. руб. (в 2022 году 46,3 тыс. руб.), в Новосибирске называют сумму 46,6 тыс. руб. (в 2022 году 44,9 тыс. руб.), в Кемерове 46,1 тыс. руб. (в 2022-м 45 тыс. руб.), в Иркутске 45,8 тыс. руб. (в 2022 году 45 тыс. руб.), в Томске 45,1 тыс. руб. (в 2022-м 43,5 тыс. руб.), в Омске 45 тыс. руб. (в 2022-м 44,2 тыс. руб.), в Барнауле 44,5 тыс. руб. (в 2022 году 44,6 тыс. руб.).

Опрос проводил онлайн-сервис SuperJob, в нем приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Среднестатистический россиянин считает достойным уровнем пенсионного обеспечения в старости около 47 тыс. руб. в месяц. Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем больше сумма, которую они называют достойной: 46 тыс. руб. среди россиян моложе 34 лет и 47,6 тыс. руб. среди тех, кому от 45 лет; 44,3 тыс. руб. среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. и 49,4 тыс. руб. среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб.

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Лолита Белова