Свердловское МЧС продлило предупреждение о ветре с порывами до 18 м/с

МЧС по Свердловской области продлило предупреждение о сильном ветре до 28 апреля. Как сообщила пресс-служба ведомства, в пятницу в регионе ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В МЧС предупредили, если сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. «Автовладельцам в целях недопущения повреждения транспортных средств, не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций»,— отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 17 м/с. В Екатеринбурге будет пасмурно, максимальная температура воздуха днем достигнет +21°, ночью — 13°. Завтра, 28 апреля ожидаются осадки, воздух прогреется до +12°.

Диана Сунагатуллина

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