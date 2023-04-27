Российских спортсменов обяжут подписать «декларацию о нейтральности». Это станет условием их участия в ключевых соревнованиях. Ассоциация летних олимпийских международных федераций разрабатывает шаблон документа. Выступать на турнирах без подписи под ним атлеты России и Белоруссии не смогут. Это значит, что на Олимпиаду в Париже в 2024 году официальная делегация из нашей страны точно не поедет, уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Умом мы, конечно, понимали, что на Играх не будет атлетов из нашей страны, но сердцем верили, особенно после того, как глава МОК Томас Бах говорил правильные вещи о спорте вне политики, а в ООН его поддерживали. Но как только появилась «декларация о нейтральности», которую спортсмены должны подписать, чтобы принять участие в том или ином международном турнире, все надежды рухнули.

Да, пока не понятно, что это за документ, какие там определения, но совершенно ясно, что те, кто живут и тренируются в России, ничего подписывать не будут. Причем вне зависимости от убеждений. Просто тот, кто вдруг решится на это, попадет, во-первых, под жесткий пресс общественного мнения, а, во-вторых, вполне возможно, под уголовную статью. Насколько серьезно власть будет преследовать атлетов, подписавших документ, пока непонятно. Как только стало известно, что среди теннисистов уже нашлись те, кто пошел на такой шаг, чтобы попасть на Уимблдон, на них тут же обрушилась волна народного гнева. Особенно в федеральных СМИ.

Открыто «предателями» теннисистов пока не называют, но как только содержание бумажки станет достоянием общественности, скорее всего, назовут. По поводу сложившейся ситуации уже жестко высказался глава ОКР Станислав Поздняков. Он назвал все эти рекомендации «юридически ничтожными» и даже предупредил, что ответ будет жестким.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пошел еще дальше. По его словам, России не нужна Олимпиада под нейтральным флагом, не нужны Игры, ради выступления на которых спортсменам «предлагают предать Родину». Пока никаких решений наши чиновники не приняли, возможно, что-то прояснится в конце мая. Но уже сейчас понятно: если документ, который предлагается подписать, хоть как-то затронет СВО, а это, скорее всего, так, то мы получим официальную реакцию властей, где они открыто откажутся от участия в таком турнире, как Олимпийские игры.

Да, атлеты, у которых есть российский паспорт, там будут представлены, но официальная делегация из нашей страны в этой реальности точно на Игры не поедет. Следовательно, федеральные телеканалы вряд ли будут освещать Олимпиаду, а если кто-то из подписавших «декларацию о нейтральности» еще и медаль возьмет, то, скорее всего, будет записан «врагом народа».

И как всегда в этой ситуации, больше всех пострадают спортсмены, которые оказались не в то время и не в том месте. Их просто спишут в «безмедальные неудачники». Чиновникам же, которые будут говорить громкие слова и принимать ответственные решения, всегда найдется место под солнцем, причем даже тем, кто годами разваливал наш спорт, ввергая страну в пучину страшных скандалов. Они возглавят другие направления для того, чтобы эффективно осваивать государственный бюджет.

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