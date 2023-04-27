«Ростелеком» разместил ЦФА на платформе Альфа-Банка А-Токен на сумму 750 млн рублей

Альфа-Банк совместно с «Ростелекомом» провели выпуск цифровых финансовых активов для корпоративных и частных инвесторов. Эмитентом выступил «Ростелеком», разместив цифровые финансовые активы в виде денежного требования на 750 млн рублей, сроком на 90 дней и фиксированным процентным доходом 9 % годовых.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»



Выпуск прошел на платформе Альфа-Банка А-Токен, где банк также выступил в роли консультанта и организатора. Среди инвесторов размещения крупные коммерческие банки, в том числе Альфа-Банк, юридические и физические лица.

В феврале 2023 года Альфа-Банк объявил о запуске собственной платформы А-Токен для работы с цифровыми финансовыми активами. Платформа позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов – частным лицам, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка.В этом же месяце банк провел для пилотной группы частных инвесторов пробную эмиссию собственных цифровых финансовых активов на 10 млн рублей.

«”Ростелеком” внимательно следит за развитием существующих и появлением новых инструментов привлечения финансирования, чтобы обеспечить сбалансированность, устойчивость и гибкость своего долгового портфеля в долгосрочной перспективе. Размещение на платформе Альфа-Банка цифровых финансовых активов является для нас возможностью опробовать новый инновационный инструмент, который в будущем может стать востребованным и занять заметную долю на российском долговом рынке, обеспечивая привлекательные условия как для заемщиков за счет быстрого и прямого доступа к конечным инвесторам, так и для самих институциональных, а также, что важно, частных инвесторов и кредиторов», — сказал первый вице-президент – финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

ПАО «Ростелеком»