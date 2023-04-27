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Коммерсантъ FM
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Песков объяснил вечерний визит Путина в Кремль

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, с чем вчера была связана вечерняя поездка Владимира Путина в Кремль.

«У Путина есть квартира в Кремле, где он часто ночует. Вчера у него была работа в Огарево, закончив все дела в Огарево, потому что сегодня он достаточно рано начал проводить встречи в Кремле, он переехал в Кремль, это обычная практика, это часто бывает»,— сказал господин Песков во время конф-колла.

Вчера около 22:00 в Москве наблюдали кортеж президента, который проехал в Кремль из Ново-Огарево.

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