Посол Китайской Народной Республики в России посетил ГК «Белая Долина»

Китайская делегация во главе с послом Китайской Народной Республики в России Чжаном Ханьхуэйем посетила одно из ведущих предприятий Саратовской области – Группу Компаний «Белая Долина».
Китайский посол ежегодно посещает не более двух регионов России. В этом году это город Санкт-Петербург и Саратовская область. «Белая Долина» - единственное предприятие пищевой промышленности, которое делегация посетит в рамках своей программы визита в Саратовскую область.
Гостям провели экскурсию на будущую фабрику мороженого, где полным ходом идут отделочные работы. Ожидается, что после завершения строительства фабрика сможет войти в ТОП-10 фабрик мороженого в России по объемам производства.
Далее гости проследовали на одно из самых современных и высокотехнологичных пищевых предприятий региона – «Молочный комбинат Энгельсский», входящий в Группу Компаний «Белая Долина». Там они своими глазами увидели производственный процесс молочной продукции: творожный цех, линию розлива молока, кисломолочной продукции и сметаны, аппаратный цех. Конечно же, всю продукцию удалось попробовать. Особый интерес вызвало мороженое.
«Нам очень приятно, что Белая Долина является визитной карточкой не только Саратовской области, но и всей страны. Мы с гордостью показали свои производственные площадки, продемонстрировали технологии и угостили своей продукцией. Это большая честь представлять свою страну на международной арене и принимать таких высоких гостей», - говорит директор по производству «Молочного комбината Энгельсский Евгений Назаров.
В этом месяце «Белая Долина» уже второй раз принимает в гостях иностранные делегации. Буквально неделю назад (19 апреля) в рамках посещения Саратовской области, направленного на развитие торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей, предприятие посетила белорусская делегация.