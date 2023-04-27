Посол Китайской Народной Республики в России посетил ГК «Белая Долина»

Китайская делегация во главе с послом Китайской Народной Республики в России Чжаном Ханьхуэйем посетила одно из ведущих предприятий Саратовской области – Группу Компаний «Белая Долина».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Китайский посол ежегодно посещает не более двух регионов России. В этом году это город Санкт-Петербург и Саратовская область. «Белая Долина» - единственное предприятие пищевой промышленности, которое делегация посетит в рамках своей программы визита в Саратовскую область.

Гостям провели экскурсию на будущую фабрику мороженого, где полным ходом идут отделочные работы. Ожидается, что после завершения строительства фабрика сможет войти в ТОП-10 фабрик мороженого в России по объемам производства.

Далее гости проследовали на одно из самых современных и высокотехнологичных пищевых предприятий региона – «Молочный комбинат Энгельсский», входящий в Группу Компаний «Белая Долина». Там они своими глазами увидели производственный процесс молочной продукции: творожный цех, линию розлива молока, кисломолочной продукции и сметаны, аппаратный цех. Конечно же, всю продукцию удалось попробовать. Особый интерес вызвало мороженое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Нам очень приятно, что Белая Долина является визитной карточкой не только Саратовской области, но и всей страны. Мы с гордостью показали свои производственные площадки, продемонстрировали технологии и угостили своей продукцией. Это большая честь представлять свою страну на международной арене и принимать таких высоких гостей», - говорит директор по производству «Молочного комбината Энгельсский Евгений Назаров.

В этом месяце «Белая Долина» уже второй раз принимает в гостях иностранные делегации. Буквально неделю назад (19 апреля) в рамках посещения Саратовской области, направленного на развитие торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей, предприятие посетила белорусская делегация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран