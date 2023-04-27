Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский размышляет, какие опции автомобиля будут доступны российским покупателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz представила новое поколение бизнес-седана Е-класса. Еще позавчера эту новость можно было бы рассматривать по большей части исключительно с точки зрения того, как развивается научно-технический прогресс и дизайнерская мысль в недрах уважаемой марки. Но накануне было объявлено, что компания «Мерседес-Бенц РУС» возобновляет свою работу, в том числе в дилерских центрах будет возможность купить новый автомобиль бренда, да еще и с гарантией. Так что новый E-класс теперь вроде как и нас тоже в какой-то степени касается.

В старые времена, когда приходили релизы о новинках штутгартской компании, многие опции модели были помечены ремарками, что они для российского рынка не предусмотрены. Сегодня, когда для российского рынка вообще ничего не предусмотрено, и поставки, очевидно, будут осуществляться через третьи страны путем параллельного импорта, трудно сказать, что в деталях получит российский покупатель. Поэтому есть смысл говорить лишь об общих характеристиках.

Внешними особенностями седана стали визуально объединенные с решеткой радиатора фары. Кстати, сама решетка теперь может подсвечиваться. Чтобы автомобиль ни с кем не спутали, в декоре обильно используется трехлучевая звезда — и на вставках в бампер, и в световом узоре фонарей. В топовой версии вся передняя панель — это всевозможные дисплеи под единым стеклом. Здесь же, к слову, появилась веб-камера, которая поддерживает видеозвонки, а также съемку видео для социальной сети TikTok.

Думаю, что китайским покупателям понравится и фоновая подсветка салона, которая может быть не только яркой, как неоновая вывеска, но и имеет функцию синхронизации со звучащей музыкой или воспроизводимым на экране перед передним пассажиром контентом. А вот как будет работать в том же Китае навигация, основанная на Google Maps, непонятно — в Поднебесной сервисы этой компании не работают.

В линейке есть не только бензиновые и дизельные модификации, но и подключаемые гибриды. Привод — как задний, так и полный. Продажи Mercedes-Benz E-класса нового поколения начнутся уже в этом году.