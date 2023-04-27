60 жителей Удмуртии направили в ряды Вооруженных сил России в рамках весеннего призыва

60 молодых людей из Удмуртии отправили в ряды Вооруженных сил России в рамках весеннего призыва, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. Они будут проходить службу в сухопутных войсках, воздушно-космических силах и военно-морском флоте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

На сборном пункте все призывники перед отправкой в войска обеспечены горячим трехразовым питанием, а перед убытием в войска военной формой одежды, банковскими картами и индивидуальными рационами питания на весь путь следования.

Напомним, что весенний призыв на военную службу начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Из Удмуртии отправят 1,5 тыс. молодых людей. Отмечается, данное мероприятие не связано с проведением специальной военной операции.