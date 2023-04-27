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Ранее принадлежавшее американской Whirlpool липецкое предприятие закончило год с убытком

АО «Ай эйч пи апплаенсес» (ранее АО «Индезит Интернэшнл»), в прошлом году выкупленное турецкой Arcelik у американской Whirlpool, завершило 2022 год с убытком 295,6 млн руб. против 219,5 млн руб. чистой прибыли годом ранее. Выручка компании снизилась более чем вдвое — с с 29,1 до 11,3 млрд руб. До этого компания уходила в убытки в ковидном 2020-м, однако столь значительного уменьшения выручки в последние пять лет не фиксировалось.

В начале марта, напомним, липецкий завод приостановил производство из-за «трудностей с поставками комплектующих», возникших на фоне вводимых из-за СВО санкций. В мае предприятие частично запустилось, но при этом в простое оставалось 460 человек. Летом стало известно, что завод покупает Arcelik. Сумма сделки по приобретению АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус» составила около €220 млн. Тогда в правительстве Липецкой области рассказывали, что новый собственник намерен расширить липецкое производство. По данным липецкого облправительства, завод выпускает 40% (около 2,8 млн шт.) общероссийского объема бытовых холодильников, морозильников и стиральных машин. Эта продукция помимо РФ поставляется на рынки стран СНГ и ближнего зарубежья.

По данным Rusprofile, АО «Ай эйч пи апплаенсес» зарегистрировано в ноябре 1994 года для производства бытовых электроприборов. Уставный капитал — 1,66 млрд руб. Учредитель с сентября 2022-го — АО «Арчелик». Директором с конца марта 2023 года является Диана Арыман. В портфеле Arcelik бренды Beko, Grundig и ряд других. В России у турецкого холдинга уже работает завод по производству холодильников и стиральных машин в городе Киржач (Владимирская область).

Мария Старикова

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