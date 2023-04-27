Сочинские отели подорожают из-за повышенного спроса

Размещение в отелях Сочи летом 2023 года подорожает на 30% из-за высокого спроса. Об этом президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил РБК. По его словам, наиболее востребованы гостиницы категории 4 и 5 звезд, и именно в этом сегменте уже сегодня заметно повышение стоимости. В апреле оно составило 17% к тому же месяцу 2022 года. Турпоток на майские праздники, по оценке Ильи Уманского, в Сочи будет выше, чем год назад.



Коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт считает, что спрос на гостиничные комплексы курорта будет расти и дальше, особенно в премиальном классе.

«С каждым годом поток туристов в Сочи увеличивается, как в высокий летний сезон, так и в зимний, когда отдыхающие посещают горнолыжный кластер. На этом фоне вложения в гостиничную недвижимость являются крайне привлекательными — и для тех, кто покупает недвижимость для собственного проживания, и для инвесторов. Поскольку доход от гостиничных объектов Сочи будет только расти»,— прокомментировала Ольга Нарт.

Напомним, что федеральный девелопер «Неометрия» реализует в Сочи проект ГК «Нескучный сад» — это современный комплекс премиального класса в Адлерском районе. На территории 4,5 га предусмотрены два 10-этажных здания более чем на 1,7 тыс. номеров, бассейны площадью 720 кв. м, гастрономические и торговые площади, а также детский развивающий центр и кинотеатр под открытым небом.

Расположение в живописном месте, близость к морю и развитая инфраструктура делают гостиничный комплекс привлекательным для тех, кто хочет приобрести курортную недвижимость высокого уровня или ищет способы выгодного инвестирования. Номера ГК «Нескучный сад» можно приобрести в собственность для собственного использования, или получать пассивный доход со сдачи в аренду.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

Застройщик: ООО СЗ “Зелёная горка”. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. https://neometria.ru