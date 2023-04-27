На Кубани за сутки коронавирусом заболели 85 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 85 случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 46 женщин и 39 мужчин, сообщает оперштаб.

В Краснодаре зарегистрировали 51 случай заболевания, в Сочи — 11, в Новороссийске — четыре.

В Анапе, Кущевском, Тихорецком, Усть-Лабинском районах заболели по два жителя. По одному — в Геленджике, Апшеронском, Белореченском, Ейском, Калининском, Красноармейском, Новокубанском, Новопокровском, Отрадненском, Северском и Тимашевском муниципалитетах.

За весь период пандемии в крае зарегистрировали 361 262 случая. С выздоровлением выписали 349 291 пациента, 11 191 человек скончался.

Анастасия Донскова

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