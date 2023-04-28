Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже квартиры, принадлежащей ОАО «РЖД» на праве собственности, расположенной по адресу: Ростовская обл., Азовский район, с. Кулешовка, ул. Матросова, дом 1, кв. 69: жилое помещение, общей площадью 63,4 кв. м (далее – Объект).



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Фото: представлено пресс-службой РЖД



Начальная цена продажи Объекта на Аукционе составляет 2 355 100 рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены продажи Объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 117 755 рублей.

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Фото: представлено пресс-службой РЖД



Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

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Фото: представлено пресс-службой РЖД



Дополнительную информацию о продаже квартиры, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: 8(863) 259-00-10.

Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"