Социально ориентированные организации Удмуртии могут получить грант до 2 млн рублей

Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) в Удмуртии с 27 апреля могут получить грунтовую поддержку в размере до 2 млн руб. При этом компания может участвовать только с одним проектом, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказал и.о. министра экономики Удмуртии Алексей Братухин, за прошлый год от СОНКО поступило 117 заявок, при этом конкурс прошли 25 проектов. Общая сумма полученных субсидий составила 30 млн руб.

«В этом году мы ждем не менее значимые проекты, касающиеся развития спорта, здорового образа жизни, патриотического воспитания, экологии, истории, удмуртской культуры и многого другого»,— отметил господин Братухин.