Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области более 700 торговых точек оказывают сервис «наличные на кассе»

По данным на 1 января 2023 года, в Самарской области 721 торговая точка оказывает услугу «наличные на кассе», из них порядка 30% расположены в сельской местности. Об этом сообщает региональное отделение ЦБ РФ.

«Сервис “наличные на кассе” позволяет повысить доступность финансовых услуг в отдаленных и малонаселенных пунктах, где нет офисов банков, не установлены банкоматы»,— отмечается в сообщении Банка России. 

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При покупке в магазине или на заправке кассир может снять с банковской карты до 5 тыс. руб. в день и до 30 тыс. руб. в месяц.

«Продавец добавит запрошенную сумму в чек с покупками, и при оплате картой со счета одновременно спишутся стоимость товара и запрошенная сумма наличных»,— пояснила управляющая отделением «Самара» Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.

Сабрина Самедова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...