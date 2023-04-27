В Самарской области более 700 торговых точек оказывают сервис «наличные на кассе»

По данным на 1 января 2023 года, в Самарской области 721 торговая точка оказывает услугу «наличные на кассе», из них порядка 30% расположены в сельской местности. Об этом сообщает региональное отделение ЦБ РФ.

«Сервис “наличные на кассе” позволяет повысить доступность финансовых услуг в отдаленных и малонаселенных пунктах, где нет офисов банков, не установлены банкоматы»,— отмечается в сообщении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При покупке в магазине или на заправке кассир может снять с банковской карты до 5 тыс. руб. в день и до 30 тыс. руб. в месяц.

«Продавец добавит запрошенную сумму в чек с покупками, и при оплате картой со счета одновременно спишутся стоимость товара и запрошенная сумма наличных»,— пояснила управляющая отделением «Самара» Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.

Сабрина Самедова