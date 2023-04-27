«Наибольшая доля нереализованного жилья в Краснодаре»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в каких российских городах больше всего вакантных лотов в новостройках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Широкий выбор квартир и апартаментов в новостройках выглядит привлекательным для потенциальных покупателей. У них есть возможность подобрать именно то, что им нужно и подходит с учетом стоимости, видовых характеристик, а также стадии строительной готовности объекта. Для девелопера же зачастую большой объем экспозиции означает другое: нераспроданный запас.

В 16 городах-миллионниках страны доля остатков превышает показатель в 50%, а в 6 городах она даже больше 70%. Самый значительный объем нереализованной недвижимости аналитики платформы bnMAP.pro зафиксировали в Краснодаре — 83%. Чуть меньше, около 80%, новых жилых метров не продано в Омске.

В Казани и Красноярске — 73%, в Самаре ждут покупателей чуть более 70% квартир. Новосибирск, Ростов-на-Дону и Волгоград показали результат в 69% нераспроданных остатков. По 67% первичного жилья есть в Воронеже и Уфе. В Перми — 62%, а в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге — по 61%. Минимальная доля нераспроданных лотов только в двух городах. Это Екатеринбург и Москва с 60% и 57% соответственно.

Если рассмотреть строящиеся объемы по площади в метрах, то лидером будет столица, отмечают эксперты. Сегодня потенциальным покупателям доступно более 8 млн кв. м нового жилья различных сегментов. Вторую строчку занимает Санкт-Петербург. Вошел в тройку лидеров по площади нераспроданных остатков и Краснодар.