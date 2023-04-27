Краевой суд оставил в силе постановление об аресте депутата заксобрания

Пермский краевой суд признал законным заочный арест депутата заксобрания Ильи Лисняка, обвиняемого вымогательстве. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на адвоката Дмитрия Сыпачева.
Фото: телеграм-канал Ильи Лисняка
Дзержинский суд Перми санкционировал заочный арест господина Лисняка 21 апреля. Ранее СУ СКР возбудило в отношении депутата уголовное дело. По версии СУ СКР по Пермскому краю, господин Лисняк под угрозой публикации негативной информации вымогал деньги у одного из руководителей администрации губернатора. После возбуждения уголовного дела в офисах депутата и подконтрольных ему фирм прошли обыски.
Задержать самого господина Лисняка силовикам не удалось: по данным СМИ, он покинул Россию. Свою вину в предъявленном обвинении он не признает. «Готовим обращения на федеральный уровень, надеемся на прекращение этого очевидного беспредела»,— написал депутат в своем телеграм-канале.