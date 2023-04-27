Краевой суд оставил в силе постановление об аресте депутата заксобрания

Пермский краевой суд признал законным заочный арест депутата заксобрания Ильи Лисняка, обвиняемого вымогательстве. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на адвоката Дмитрия Сыпачева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Ильи Лисняка Фото: телеграм-канал Ильи Лисняка

Дзержинский суд Перми санкционировал заочный арест господина Лисняка 21 апреля. Ранее СУ СКР возбудило в отношении депутата уголовное дело. По версии СУ СКР по Пермскому краю, господин Лисняк под угрозой публикации негативной информации вымогал деньги у одного из руководителей администрации губернатора. После возбуждения уголовного дела в офисах депутата и подконтрольных ему фирм прошли обыски.

Задержать самого господина Лисняка силовикам не удалось: по данным СМИ, он покинул Россию. Свою вину в предъявленном обвинении он не признает. «Готовим обращения на федеральный уровень, надеемся на прекращение этого очевидного беспредела»,— написал депутат в своем телеграм-канале.