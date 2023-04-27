Американский фонд хочет продать свою долю в ТЦ «Галерея» в Петербурге

Фонд Morgan Stanley Real Estate Fund VII, управляемый американской компанией Morgan Stanley, планирует продать 50% ТЦ «Галерея» в Петербурге. Ему принадлежит 192 тыс. кв. м. в помещении, пишут 27 апреля «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покупатели у торгового центра «Галерея»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Покупатели у торгового центра «Галерея»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам консультантов объекта, приобрести комплекс может «ТПС недвижимость», однако никаких обязывающих соглашений стороны еще не подписали. При этом в американской компании рассматривают вариант продажи доли покупателю, не связанной с российской группой, а уже после этого перепродать актив «ТПС недвижимости». Стоимость объекта эксперты оценили минимум в 45 млрд руб., то есть цена части Morgan Stanley составит более 22 млрд руб.

Как отмечает издание, в настоящий момент ТЦ «Галерея» заложен в Сбербанке. Так, рыночная стоимость актива составит сумму кредитной нагрузки объекта с учетом курса доллара в первом квартале 2023 года. Покупатель сможет иметь возможность не оплачивать покупку доли полностью, а просто забрать часть долга комплекса на свое юрлицо.

До начала СВО на территории Украины доля американского инвестфонда оценивалась в 30-50 млрд руб. Сейчас же прогнозируют, что сумма сделки будет существенно меньше. Кроме того, в конце марта текущего года в России ввели обязательный сбор с продажи активов иностранцами. Так, согласно решению подкомиссии, компания должна будет сделать дисконт к независимой оценке рыночной стоимости не менее 50%, а также внести взнос в размере не менее 10%.

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