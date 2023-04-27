В Омске и Томске отменили праздничный фейерверк на День Победы

Администрации двух городов Сибири – Омска и Томска сообщили, что на 9 мая отменены праздничные фейерверки. Врио главы Омской области Виталий Хоценко заявил, что решение принято на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию Дня Победы.

«Время салютов еще придет», - сказал Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Как отмечают в мэрии Томска, решение принято в соответствии с рекомендациями органов безопасности. «Соответствующее предписание мы получили вчера. Необходимо действовать согласно рекомендациям экспертов в сфере безопасности и минимизировать риски», - сказал заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

В прошлом году экс-губернатор Омской области Александр Бурков отменил салют в честь двухсотлетия региона. Тогда он комментировал, что сейчас не время для праздничного фейерверка.

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Лолита Белова