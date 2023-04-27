В Казани на развитие туризма до 2027 года потратят 300 млн рублей

На реализацию муниципальной программы «Развитие туризма» на 2023-2027 годы в Казани выделят 300 млн руб. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Из общей суммы 84,5 млн руб. выделят из бюджета Казани. Остальные средства поступят из внебюджетных источников. В частности, в 2023 году на развитие туризма в Казани выделят 48,6 млн руб.

В рамках реализации программы планируется нарастить турпоток в Казань до 5 млн человек в год, увеличить показатель среднегодовой загрузки в отелях на 10%, увеличить количество возвратных туристов до 70%.

"Ъ-Казань"