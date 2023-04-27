Зарплатные ожидания жителей Ярославской области выросли

В Ярославской области у соискателей работы выросли зарплатные ожидания, сообщила онлайн-платформа hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деньги

Фото: Антон Голицын Деньги

Фото: Антон Голицын

Средняя ожидаемая зарплата в регионе по итогам марта 2023 года составила 42561 руб., что на 4547 руб. больше, чем в марте 2022 года. Данные основаны на резюме более 36,5 тыс. соискателей из Ярославской области.

Больше всего ожидания выросли в категории «высший менеджмент» (97907 руб, + 20609 руб.), на 9755 руб. больше хотят зарабатывать в сфере «строительство, недвижимость» (66 308 руб.), на на 8339 рублей — в сфере «автомобильный бизнес» (52383 руб).

Уменьшились зарплатные ожидания только в сфере «Страхование». Они составили 37333 руб., что на 874 руб. меньше, чем год назад.

Антон Голицын