Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зарплатные ожидания жителей Ярославской области выросли

В Ярославской области у соискателей работы выросли зарплатные ожидания, сообщила онлайн-платформа hh.ru.

Деньги

Деньги

Фото: Антон Голицын

Деньги

Фото: Антон Голицын

Средняя ожидаемая зарплата в регионе по итогам марта 2023 года составила 42561 руб., что на 4547 руб. больше, чем в марте 2022 года. Данные основаны на резюме более 36,5 тыс. соискателей из Ярославской области.

Больше всего ожидания выросли в категории «высший менеджмент» (97907 руб, + 20609 руб.), на 9755 руб. больше хотят зарабатывать в сфере «строительство, недвижимость» (66 308 руб.), на на 8339 рублей — в сфере «автомобильный бизнес» (52383 руб).

Уменьшились зарплатные ожидания только в сфере «Страхование». Они составили 37333 руб., что на 874 руб. меньше, чем год назад.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...