Около 16% ищущих работу в Башкирии готовы уехать на вахту

В марте-апреле текущего года 16,5% от числа всех соискателей вакансий выразили готовность работать вахтовым методом. Это четвертое место в стране, сообщили в пресс-службе hh.ru.

В среднем работа вахтовым методом привлекает только 5% соискателей, как и в прошлом году. Наиболее популярен вахтовый метод у жителей Чукотского автономного округа (20,6%). На втором месте — Ямало-Ненецкий АО (18,2%), на третьем — Забайкальский край (17,0%).

По данным министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии, в 2022 году около 160 тыс. жителей Башкирии официально работали вахтовым методом в других регионах страны.

Майя Иванова

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