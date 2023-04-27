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НБКИ: выдача потребкредитов в Нижегородской области сократилась на 2,2%

Банки выдали 59,3 тыс. потребительских кредитов в Нижегородской области в первом квартале 2023 года. Это на 2,2% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего в России было выдано 2,9 млн потребительских кредитов (-0,6%). Заметнее всего выдача потребкредитов сократилась в Башкортостане (-15,4%, до 94,1 тыс. шт), Татарстане (-5,4%, до 95,4 тыс. шт) и Самарской области (-4,9%, до 62,3 тыс. шт). В некоторых регионах количество выданных займов, напротив, увеличилось — например, в Тюменской области (+7,7%, до 39,6 тыс. шт), Ханты-Мансийском автономном округе (+7,7%, до 53 тыс. шт) и Омской области (+6%, до 44,9 тыс. шт).

В НБКИ отметили серьезное оживление на рынке потребительского кредитования в марте 2023 года. «Прежде всего это произошло за счет возросшей активности со стороны граждан. Вместе с тем и банки, не отказываясь от консервативной кредитной политики, также постепенно ослабляют свои требования к заемщикам»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Анастасия Еремина

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