Защита Евгения Ройзмана подаст кассацию на решение о взыскании затрат за работу полиции на митинге

Свердловский областной суд оставил в силе решение о взыскании с Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) и еще четырех горожан компенсации за свою работу на несогласованной акции в январе 2021 года. «Взыскание денежных средств за работу сотрудников полиции, которые и так финансируются за счет бюджета, — это неправильный путь для правоприменителя. Кассационная жалоба, конечно, будет направлена»,— рассказал «Ъ-Урал» адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов.

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Напомним, сумма исковых требований составила 565 тыс. руб. В нее включена оплата работы 1,5 тыс. полицейских в выходной, а также расходы МВД на бензин. Средства, помимо экс-мэра Екатеринбурга, взыскали с двух экс-руководителей местного штаба Алексея Навального (штабы признаны иноагентом, экстремистской организацией, запрещены в РФ и ликвидированы) — Ирины Норман и Виктории Райх, а также Сергея Чеченева и Кирилла Серебренникова.

«Учитывая, что деньги взысканы со всех пятерых соответчиков солидарно, и то, что материальное положение остальных соответчиков не самое лучшее, то Евгений Вадимович принял решение оплатить эти деньги в пользу ГУ МВД России по Свердловской области самостоятельно»,— уточнил адвокат Идамжапов.

Подробнее о том, как полиция взыскала с Евгения Ройзмана расходы на свою работу на митинге, — в материале «Ъ-Урал» «Компенсация разгона».

Диана Сунагатуллина

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