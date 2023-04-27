Житель Ярославской области осужден за убийство собаки

Житель Ростовского района Ярославской области признан виновным в жестоком обращении с животными. Приговор вынес мировой суд Ростовского района. О вердикте рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пикет возле суда

Фото: VK.com Пикет возле суда

Фото: VK.com

Само преступление случилось в марте 2022 года в селе Белогостицы Ростовского района. Местный житель нанес несколько ударов ножом бездомной собаке, которая перед этим напугала его сына. Животное спасти не удалось. Об истории написали зоозащитники. В УМВД по Ярославской области было возбуждено уголовное дело. В октябре 2022 года оно было прекращено судом в связи с деятельным раскаянием подсудимого.

Однако Ростовская межрайонная прокуратура обжаловала вердикт и отменила его при рассмотрении апелляции в Ростовском районном суде. Уголовное дело было отправлено на новое рассмотрение в мировой суд Ростовского района. 25 апреля подсудимый был признан виновным в жестоком обращении с животными и приговорен к пяти месяцам ограничения свободы.

«На период ограничения свободы подсудимому запрещено изменять место жительства и место работы без согласия специализированного государственного органа, выезжать за пределы Ростовского муниципального района. Также мировым судьей на осужденного возложена обязанность являться в специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации»,— пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Иванов