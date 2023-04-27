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Агрохолдинг «Степь» в первом квартале 2023 года нарастил выручку на 31,7%

За первые три месяца 2023 года выручка агрохолдинга «Степь» составила 18,6 млрд руб., что на 31,7% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Показатель OIBDA вырос на 50,4% до 4 млрд руб., сообщает пресс-служба группы компаний.

По итогам первого квартала, валовый надой в хозяйствах холдинга составил 44,7 тыс. т — на 30,5% больше, чем в первые три месяца 2022 года. Также с начала текущего сезона группа компаний экспортировала более 1,3 млн т сельскохозяйственных культур, что в 2,5 раза превышает результат аналогичного периода прошлого сезона.

В пресс-службе группы компаний отметили, что агрохолдинг «Степь» входит в семерку крупнейших российских экспортеров зерна, и является лидером по экспорту нишевых культур.

Анастасия Назарова

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