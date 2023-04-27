В Казани утвержден порядок выплаты субсидий за погребение погибших в спецоперации

Исполком Казани утвердил порядок выплаты субсидий организациям для возмещения недополученных доходов, которые связаны с погребением погибших в спецоперации на Украине. Это следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.

Согласно документу, погребением должна заниматься спецорганизация. Она будет оказывать весь спектр услуг, начиная с доставки тела из аэропорта, заканчивая выкопкой могилы. По итогам отбора такие организации будут получать субсидии.

Спецкомиссия, которую назначит исполком, будет определять эти организации. Сумма выплат будет назначаться, исходя из понесенных доходов. Деньги на эти цели выделят из бюджета города.

"Ъ-Казань"