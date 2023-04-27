На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за проливных дождей

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых дождей, ливней, града и штормового усиления ветра до конца суток 27 апреля и в период с 28 по 29 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

На реках ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Наиболее критично ситуация может сложиться в Крымском, Абинском, Северском, Апшеронском, Новокубанском, Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Белореченском, Успенском, Курганинском районах, в Горячем Ключе и на реках Черноморского побережья.

Порывы ветра могут достигать 20–22 м/с.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram