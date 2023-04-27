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Коммерсантъ FM
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В Польше обнаружили обломки «военно-воздушного объекта»

Недалеко от города Быдгощ в центральной Польше обнаружили обломки военно—воздушного объекта. Об этом сообщил генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зёбро. По данным радиостанции RMF FM, найденные обломки — это ракета класса «земля-воздух».

Збигнев Зёбро

Збигнев Зёбро

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Збигнев Зёбро

Фото: Czarek Sokolowski / AP

«Военный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под надзором Национальной прокуратуры начал разбирательство по делу о фрагментах военно-воздушного объекта, найденных в лесу в десятке километров от Быдгоща»,— написал польский генпрокурор в Twitter.

Как передает RMF FM, изначально предполагалось, что найденные обломки — это упавший беспилотник. По данным радиостанции, позднее на обломках обнаружили надписи на русском языке. На месте падения большая воронка, однако боеголовка до сих пор не найдена.

Анастасия Ларина

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