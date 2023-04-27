Ейский портовый элеватор лишился земельного участка по решению суда

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в иске АО «Ейский портовый элеватор» в признании незаконным решения департамента имущественных отношений Краснодарского края об отказе в предоставлении земельного участка в собственность. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В мае 2022 года истец обратился в суд с требованием признать действия департамента, отказавшего в предоставлении в собственность без проведения торгов земельного участка по улице Пляжная, 8/1. АО «Ейский портовый элеватор» просило передать в собственность 1,2 тыс. кв. м территории по цене 2,5% от кадастровой стоимости. Право собственности общества на него зарегистрировано в августе 2004 года на основании приватизации Ейского комбината хлебопродуктов. Категория участка — земли населенных пунктов, разрешенное использования — для эксплуатации объекта берегоукрепления.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Ейский портовый элеватор» зарегистрировано в Ейске в 1993 году. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. ООО «Телерадиокомпания "Ейск-ТВ"» принадлежит 55% доли в УК компании, директор — Магомед Далгатов. Выручка компании за 2022 год составила 334,6 млн руб., прибыль — 166,7 млн руб., активы — 668,4 млн руб. Уставный капитал — 115,4 тыс. руб.

Как следует из материалов дела, земельный участок принадлежит на праве собственности Краснодарскому краю с 2011 года и входит в границы морского порта Ейск. Кроме того, земля находится во второй зоне горно-санитарной охраны на территории курорта краевого значения.

Суд разъяснил, что в соответствии с ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», земельные участки в границах морского порта не предоставляются индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в собственность.

Также обществу отказано в выкупе из-за нахождения земельного участка частично под водной гладью Таганрогского залива.

Тат Гаспарян

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