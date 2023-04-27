Automobili Pininfarina анонсировала новый гиперкар

Компания Automobili Pininfarina анонсировала новую модель, выход которой будет приурочен к пятилетию бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Automobili Pininfarina Фото: Automobili Pininfarina

Никакой информации о новинке нет, кроме подтверждения, что автомобиль получит полностью электрическую силовую установку. Премьера второй модели Automobili Pininfarina запланирована на лето 2023 года.

Напомним, единственной на сегодняшний день моделью бренда является 1900-сильный Pininfarina Battista. Всего будет сделано 150 экземпляров электромобиля, представленного еще в 2019 году.

Максим Вершинин

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