В Уфе утвердили проекты планировки и межевания квартала в районе парка Нефтехимиков

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Победы, Калинина, Александра Невского, Первомайской, Архитектурной площадью 37,8 га, следует из постановления мэрии от 24 апреля.

На территории квартала будут сохранены центр шорт-трека имени Семена Елистратова и городская клиническая больница №8. Проектом предлагается, в том числе, реконструкция стадиона «Строитель», спортзала спортивной школы олимпийского резерва №26, размещение многоуровневого паркинга на 800 машиномест, второй очереди крытого катка со строительством бассейна и спортзалов, трансформаторной подстанции, реконструкция фонтана в сквере Ильича перед дворцом «Химик».

На территории проектирования находится парк Нефтехимиков, в границах которого предлагается размещение спортивных и детских площадок, велодорожек, площадок для выгула собак, с созданием сети пешеходных дорожек, тротуаров; благоустройство сквера Ильича, сквера Победы и аллеи Героев Чернобыля. Реконструкция должна завершиться в мае.

Согласно проекту, сносу подлежат хозяйственные корпуса возле спортзала спортшколы, некапитальные сооружения на территории парка, здания и сооружения автосервиса, автомоек и гаражей возле стадиона «Строитель», административное здание по Первомайской улице, здание кафе по улице 40 лет Октября. Общая площадь сносимых объектов составляет 2,22 тыс. кв. м.

Майя Иванова

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