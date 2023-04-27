В Челябинске на ремонт участка Свердловского проспекта выделили 79 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил аукцион на ремонт участка Свердловского проспекта от Комсомольского проспекта до проспекта Победы. Начальная цена контракта составляет 79,1 млн руб. Прием заявок ведется до 4 мая, итоги подведут 10 мая, сообщается на портале госзакупок.

Протяженность участка для ремонта составляет 960 м. Подрядчику нужно будет срезать и заменить верхний слой асфальта, установить новые бортовые камни, заасфальтировать тротуары и восстановить газоны. По условиям контракта, работы предстоит завершить до 20 августа этого года.