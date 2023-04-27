Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом квартале составила 146,7 млрд руб.

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2023 года составила 146,7 млрд руб., сообщили в банке. Данные за аналогичный период прошлого года банк не раскрывал по указанию Центробанка.

При этом прибыль банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первый квартал составила 99,9 млрд руб. Активы группы в первом квартале выросли на 5%, до 25,6 трлн руб., объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов – до 17,9 трлн руб. (+3,3%).

Объем кредитов, выданных физлицам, за квартал вырос на 4,2%, до 5,8 трлн руб., юрлицам — на 2,9%, до 12,1 трлн руб. Совокупный объем средств клиентов ВТБ увеличился на 7,6%, до 20 трлн руб.

Кроме того, за первый квартал на 40% (до 34 тыс.) выросло число трансграничных переводов клиентов ВТБ, сообщил Анатолий Печатников, заместитель президента — председателя правления банка. Переводы клиентов в мягких валютах составили 11,6 млрд руб.

Наиболее популярны у клиентов банка белорусские рубли (45% переводов), казахские тенге (37%) и юани (13%). Доля других валют в общем объеме переводов ВТБ составила лишь 5%. Сейчас клиентам ВТБ доступно для переводов 11 стран.

Анастасия Ларина