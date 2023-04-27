Сумма бюджетных нарушений в Уфе выросла почти в полтора раза

Контрольно-счетная палата Уфы по итогам проверок за прошлый год выявила 441 нарушение на общую сумму 2,6 млрд руб., сообщила на заседании горсовета Уфы председатель КСП Наталья Савиных. В 2021 году было обнаружено 323 нарушения на 1,8 млрд руб.

1,5 млрд руб. — это нарушения требований по бюджетному учету и отчетности. В основном, это неправильный учет имущества, списание материально-производственных запасов, материальных ценностей без необходимых документов, пояснила Наталья Савиных. Еще 754 млн руб. — нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью. «Мы увидели, что имущество, приобретаемое в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», не всегда своевременно передавалось в казну города»,— отметила председатель КСП. Также 240 млн руб. составили нарушения при формировании и исполнении бюджета.

Аудиторы выявили 33 случая неэффективного использования муниципальных средств на 124 млн руб. Как правило, это неэффективные расходы по содержанию неиспользуемых объектов и оплата из бюджета пеней по судебным решениям, говорится в докладе. Был проанализирован ход исполнения 25 действующих муниципальных программ, установлено, что из 364 целевых показателей не выполнены 49.

По итогам проверок КСП внесла 28 представлений, в результате которых устранено нарушений на 2,2 млрд руб. В прокуратуру Уфы и правоохранительные органы направлено девять материалов для принятия мер реагирования, возбуждено одного уголовное дело. К дисциплинарной ответственности привлечены восемь должностных лиц, двое уволены.

Влада Шипилова

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