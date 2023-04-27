Жители Казани считают достойной пенсию в 47 тысяч рублей

В Казани жители в настоящее время считают достойной пенсию размером 47,1 тыс. руб. Исследование провели специалисты сервиса Superjob.

Желание казанцев в целом сопоставимо со средним размером по РФ. Данная сумма за пять месяцев увеличилась на 1,3%.

В настоящее время сумма пенсии в среднем в стране составляет 18,5 тыс. руб., что в 2,5 раза меньше той, что россияне называют достойной.

Наибольшие суммы пенсии в РФ желают получать москвичи. Там достойную пенсию называют в 51,3 тыс. руб. Самые скромные запросы зафиксированы в Ярославле и Ижевске (по 42 тыс. руб.)

Опрос проводился с 3 по 26 апреля во всех округах РФ. Всего в нем приняли участие свыше 1,5 тыс. человек старше 18 лет.

"Ъ-Казань"