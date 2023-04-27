В краевом правительстве сменились статс-секретари сразу в двух ведомствах

Бывший прокурорский работник Ирина Махнева назначена замминистра тарифного регулирования и энергетики Пермского края с 27 апреля, сообщает пресс-служба ведомства. Она будет курировать вопросы правового обеспечения. Новый статс-секретарь более 20 лет проработала в прокуратуре Индустриального района города Перми, 14 из которых занимала должность заместителя прокурора. Ирина Махнева окончила юридический факультет Пермского госуниверситета по специальности «Юриспруденция».
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Еще один статс-секретарь был назначен в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края, сообщил телеграм-канал «Реальная Пермь». Новым заместителем министра с 25 апреля назначена Наталья Жоголь, бывший начальник юротдела этого ведомства. Прежний замминистра Иван Крайнов весной возглавил ООО «Пермский краевой экологический оператор».