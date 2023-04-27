В краевом правительстве сменились статс-секретари сразу в двух ведомствах

Бывший прокурорский работник Ирина Махнева назначена замминистра тарифного регулирования и энергетики Пермского края с 27 апреля, сообщает пресс-служба ведомства. Она будет курировать вопросы правового обеспечения. Новый статс-секретарь более 20 лет проработала в прокуратуре Индустриального района города Перми, 14 из которых занимала должность заместителя прокурора. Ирина Махнева окончила юридический факультет Пермского госуниверситета по специальности «Юриспруденция».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Еще один статс-секретарь был назначен в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края, сообщил телеграм-канал «Реальная Пермь». Новым заместителем министра с 25 апреля назначена Наталья Жоголь, бывший начальник юротдела этого ведомства. Прежний замминистра Иван Крайнов весной возглавил ООО «Пермский краевой экологический оператор».