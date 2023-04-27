Апелляция оставила в силе решение о законности снятия обеспечительных мер на строительство окноцентра

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции о снятии обеспечительных мер в рамках спора прокуратуры с краевыми властями вокруг договора концессии на строительство онкоцентра. Ранее Арбитражный суд Пермского края отказал надзорному органу в признании этого соглашения незаконным и отменил обеспечительные меры. Последние касались запрета совершать любые действия по инженерным изысканиям, проектированию, строительству онкологического центра и любые действия, направленные на исполнение соглашения.

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Заявление прокуратуры к региональному министерству экономического развития и инвестиций, а также концессионеру ООО «Клиника инновационных технологий» рассматривается с сентября прошлого года.

Прокуратура усомнилась в наличии у инвестора подтвержденного финансирования на строительство онкоцентра, а также в обоснованности выбранного механизма для его возведения. В ведомстве полагают, что объект может быть построен не через концессию, а с помощью госконтракта. Ответчики с претензиями прокуратуры не согласились.

Напомним, условия концессионного соглашения предполагают строительство в Камской долине (ул. Маршала Жукова, 46) комплекса площадью 69 тыс. кв. м. В медучреждении разместятся хирургический стационар, операционный блок с отделением ре­анимации и интенсивной терапии, химио­терапевтический, гематологический центр, радиологический стационар и консультативно-диагностический блок. Срок действия соглашения — 35 лет.