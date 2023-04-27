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Итоги 2022 года по МСФО

Группа компаний «Интерлизинг» подвела итоги 2022 года по МСФО.

Чистая прибыль составила 1,4 млрд руб., что на 37% больше по сравнению с прошлым годом.

Показатели рентабельности остались на высоком уровне 2021 года: рентабельность капитала – 29%, рентабельность активов – 4%. Рост чистых инвестиций в лизинг за год составил 35% (до 28,8 млрд руб.). Лизинговый портфель «Интерлизинга» остается хорошо сбалансированным и диверсифицированным: концентрация по видам предметов лизинга и отраслям лизингополучателей не превышает 27%. Благодаря росту капитала на 34% удалось сохранить высокий уровень его достаточности (15%).

Группа продолжила наращивать долю облигаций в структуре фондирования: в течение 2022 года было размещено два выпуска на общую сумму 5 млрд руб. За счет своевременно принятых антикризисных мер удалось сократить уровень операционных расходов: показатель их отношения к доходам (CIR) сократился до 37% по сравнению с 44% годом ранее.

«Как для большинства других участников рынка, так и для «Интерлизинга» 2022 год стал непростым, наполненным очередными вызовами. Но результаты года продемонстрировали, что компании удалось уверенно преодолеть кризисный период не только без существенных потерь, но и демонстрируя опережающий рынок рост за счет выстроенной системы управления рисками, продуктовой линейки и эффективной работы сотрудников», – прокомментировал генеральный директор Сергей Савинов.

ООО «Интерлизинг»

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