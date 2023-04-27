Главу уральского «Мемориала» будут судить за дискредитацию российской армии

Полиция составила два протокола о дискредитации вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении главы уральского общества «Мемориал» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным судом РФ) Алексея Мосина. Об этом он рассказал «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам господина Мосина, дела связаны с размещенными материалами на сайте «Мемориала». Он отметил, что сайт был учрежден не екатеринбургским обществом, и доступа к нему он не имеет. «В отделе полиции сделал заявление, что с материалами ознакомлен, но не согласен с предъявленным. Будем ждать суда»,– подчеркнул Алексей Мосин.

Ранее источник «Ъ-Урал» заявлял, что административные дела в отношении главы уральского «Мемориала» связаны с публикациями общества с критикой специальной военной операции РФ на Украине.

Напомним, в июне прошлого года сотрудники центра «Э» провели обыски в офисе уральского общества «Мемориал». Поводом стал анонимный донос о том, что якобы общество распространяло экстремистскую литературу. В итоге были изъяты техника и более 40 книг, включая запрещенные. Впоследствии изъятые вещи были возвращены.

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