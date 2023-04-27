В Петербурге введен бесплатный проезд на пригородных автобусах для льготников в летний период

С 27 апреля по 31 октября 2023 года введен бесплатный проезд в пригородных автобусах для ряда льготников. Бесплатный билет будет работать на 60 рейсах, сообщили 27 апреля в пресс-службе Смольного.

К числу льготников отнесли пенсионеров, ветеранов треба, ветеранов военной службы, тружеников тыла, почетных доноров и других категорий. Перечень всех категорий публикует правительство города.

Для оформления права бесплатного проезда необходимо оформить именной проездной билет в кассах метрополитена. Вместе со льготным проездным пассажира могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность, добавили в пресс-службе.

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