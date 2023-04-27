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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

Новым клиентам Альфа-банка обнулят комиссию за валютный контроль на первые три месяца в рамках акции «Тест-драйв для ВЭД». Это позволит предпринимателям наиболее комфортно начать бизнес с зарубежными поставщиками и сократить издержки. Расчеты во время тест-драйва для внешнеэкономической деятельности могут быть как в рублях, так и в иностранной валюте, и доступны для клиентов с выручкой до 500 млн руб. в год.

По словам руководителя департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-банка Ирины Пономаревой, финансовой организации важно, чтобы бизнес ее клиентов активно развивался. Предприниматели получат возможность бесплатно зарегистрировать компанию и получить консультацию по таможенному оформлению от партнеров Альфа-банка. Кроме того, клиенты получат доступ к полному досье по каждому контракту в личном кабинете. Там также можно будет найти уведомления о важных событиях ВЭД и сроках предоставления документов.

Рейтинговое агентство АКРА вновь раскрыло оценку уровня финансового стресса в России. Индекс, публикация которого была остановлена на пике кризиса, сейчас находится в низкорисковой зоне. Год назад он был максимальным в истории, пишет РБК.

В первом квартале этого года автомобильные бренды кратно увеличили расходы на рекламу, подсчитали в «СберМаркетинге». В их числе в первую очередь китайские Chery и Haval, а также АвтоВАЗ, которые рассчитывают занять долю рынка ушедших западных производителей. По прогнозу экспертов, в этом году на рынок может выйти до 100 новых моделей китайских машин.

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