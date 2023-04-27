Челябинская спортсменка стала победительницей первенства Европы по самбо

Самбистка Ева Огнивова из Челябинска получила золотую медаль на первенстве Европы. В финале она победила немецкую спортсменку Луиз Маттиссек. При этом поединок длился всего полминуты и стал самым коротким среди финальных схваток, сообщает министерство спорта Челябинской области.

23-летня Ева Огнивова – воспитанница спортивной школы «Локомотив». В победой самбистку и ее тренера Андрея Морозова поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Мы все радуемся вашей победе. Челябинская школа самбо – одна из сильнейших в стране, и вы – ее достойная представительница. Ваш стремительный поединок, длившийся всего 30 секунд, привел к блестящему финалу. Вы, Ева, стали для нас символом подлинного спортивного мужества и несгибаемой воли к победе в условиях дискриминации российских спортсменов со стороны Запада»,– сказал глава региона.

В объединенном первенстве и чемпионате Европы по спортивному и боевому самбо, который прошел в Хайфе (Израиль), участвовали 479 спортсменов из 23 стран. Сборная России выступала под флагом и гимном Международной федерации самбо, выиграв 67 медалей. В том числе 58 золотых, три серебряных и шесть бронзовых.