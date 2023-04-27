Сотрудники Уральской таможни выявили валютные нарушения на 234 млн рублей

В январе-марте сотрудники Уральской таможни в ходе 60 проверок соблюдения валютного законодательства гражданами и юридическими лицами выявили нарушения на 234 млн руб. Об этом сообщают в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Больше всего нарушений зафиксировали сотрудники Челябинской (193) и Екатеринбургской таможни (110). В частности, челябинские таможенники возбудили против одной из организаций более десяти административных дел за незаконные валютные операции на сумму 13 млн руб. Инспекторы выявили, что российская «компания-однодневка» не заключала с иностранными контрагентами сделки для перевода денег за границу.

Всего по фактам валютных нарушений на Урале возбудили 456 административных дел. Из них более половины были связаны с нарушениями при экспорте стратегически важных товаров. В основном это несоблюдение экспортерами зерна сроков получения в банках иностранной или российской валюты за переданные нерезидентам товары.